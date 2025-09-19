Malfitano: "McTominay? Penso ci sia un piccolo problema tattico a condizionarlo"

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Non ho visto errori di Beukema e Milinkovic-Savic sul gol dell’1-0 del City. Piuttosto mi soffermerei sulla giocata di Foden che va oltre ogni previsione: i calciatori azzurri sono stati sorpresi da una giocata che non si aspettavano. Inutile incastrarsi nelle analisi dei singoli episodi. Chi non sto vedendo bene è McTominay: nelle ultime due partite non sembra lui. Ci sarà qualche problema. Non sono nessuno, ma penso possa esserci un piccolo problema tattico che lo condiziona.

Non sono d'accordo con chi parla di sconfitta probabile anche senza l'espulsione di Giovanni Di Lorenzo: il Napoli ha un organico competitivo anche per l'Europa. Certo, l'episodio Di Lorenzo ha stravolto i piani di Conte. Io Politano non lo avrei tolto e non avrei messo Juan Jesus, perché la difesa era già ben coperta così. Conte ha provato a portare a casa lo zero a zero, limitando il più possibile anche le reti successive. Pure con la Roma fece lo stesso, all'Olimpico, dove poi prese gol all'ultimo”.