Malfitano: “Meret ideale per una squadra di metà classifica, io punterei su Szczesny”

vedi letture

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: “Errore di Meret contro il Girona? Per me è cronico, sono diversi anni che commette un certo tipo di errori con i piedi. Ha delle potenzialità importanti, ma una squadra di vertice come il Napoli ha bisogno di un portiere diverso per me. Meret sarebbe ideale per una squadra di media classifica con ambizioni europee. Szczesny è in uscita dalla Juventus, valuterei un profilo esperto come il suo. Sarebbe una grande soluzione per gli azzurri, ma credo che rimarrà tutto così. Ne parliamo da diversi anni di Meret, spero possa correggere questi errori.

Simeone all'Atalanta, magari con uno scambio? Koopmeiners purtroppo vuole andare alla Juventus, sarebbe difficile inserire l'olandese nell'affare. Servirebbe una marcia indietro da parte della Juve, ma l'Atalanta stessa al momento è una grande squadra che farà anche la Champions. Potrebbe anche restare lì. Siamo vicini all'inizio della stagione ed il Napoli non è completo e non ha nemmeno l'attaccante titolare, sono dei problemi. Il centrocampo, schierato così, fa anche un po' fatica. Credo che Conte abbia fatto notare tutte queste cose a De Laurentiis.

Osimhen? Conte non immaginava una situazione del genere, anche lui sperava che tutto si sarebbe risolto in tempi brevi. La clausola purtroppo è risultata un'arma a doppio taglio per il Napoli. Capisco che De Laurentiis voglia aspettare per piegare le resistenze del mercato francese ed inglese, ma anche il PSG e le big inglesi hanno già attaccanti forti. Non vorrei che questa storia incidesse sul lavoro di Conte. Conte mollò la Juventus perchè non era d'accordo con la società su alcune scelte di mercato, non dico che farà la stessa cosa al Napoli ma bisognerà fare attenzione.

Errore del Napoli o dell'agente di Osimhen? Il nigeriano vuole un club importante, ma comunque al momento guadagna almeno 10 milioni che non sono pochi. Mi inquieta il fatto che fino ad ora Osimhen non ha giocato nessuna amichevole, quindi difficilmente sarà impiegabile nei primi match. Si è capito che non andrà via per 120 o 130 milioni, quindi De Laurentiis dovrà accontentarsi di 80 o 90, andando avanti così non si andrà da nessuna parte".