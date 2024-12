Malfitano: "Non snobberei la Coppa Italia, ma bene il turnover se Conte ci crede"

“Mi sembra che la Coppa Italia sia la valvola di sfogo per l'allenatore e per i calciatori che hanno avuto poche possibilità di mettersi in evidenza. Io non la snobberei, ma se Conte ritiene – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - che un turn over completo possa dare dei risultati positivi è bene che lo faccia.

Si rischia, tuttavia, di non andare avanti e penso che per il Napoli questa competizione debba essere un obiettivo. Ci può anche stare, soprattutto se, come sembra, anche la Lazio dovesse optare per una rotazione di giocatori dell’organico. La rosa del Napoli è più attrezzata di quella di mister Baroni. Inoltre se qualche calciatore che ha giocato di meno non dovesse essere schierato neanche in questa occasione, quando arriverebbe il suo momento? Per esempio non penso che Conte abbia dichiarato incedibile Raspadori solo per non rinforzare un avversario. Di certo lo farà giocare giovedì. Mettiamo la questione del gioco in stand by, guardiamo in questo momento di più alla concretezza. Del resto ad un terzo del campionato il Napoli è primo in classifica, non è poco. L’Atalanta è temibile, senza dubbi. Ieri contro la Roma Gasperini l’ha vinta con la panchina, cambiando i tre calciatori offensivi. E’ una seria candidata allo scudetto, non scherziamo”.