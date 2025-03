Malfitano: "Scudetto? Dopo il pari con l'Inter il Napoli può solo perderlo. Conte? Nessun miracolo"

“Il pareggio con l'Inter mi ha dato l'ennesima conferma che lo scudetto il Napoli può solo perderlo. Pronostico il 2-1 del Napoli contro la Fiorentina. La punizione di Dimarco è stata bellissima, perché non dirlo? Non è colpa di nessuno, assolutamente - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - non c'entra il posizionamento della barriera nè c’è stato un errore di Meret. Ora stiamo scoprendo Billing ed Okafor, ma Conte ci lavora tutti i giorni e sa quanto siano bravi questi giocatori. Allora mi chiedo: perché non hanno trovato più spazio anche in altre partite per far rifiatare e dare il cambio ai titolarissimi? Non credo la Juve possa rientrare nella corsa scudetto, è una squadra discontinua, non ha più la Champions ma credo sia inferiore rispetto a Napoli, Inter ed Atalanta.

Predico da sempre equilibrio, bisogna aspettare che i nuovi innesti trovino il loro momento per poi portare il loro contributo alla squadra: con l'Inter la partita è stata risolta dai panchinari. La concorrenza fa bene alla serie A perché offrirà scontri diretti interessanti anche in ottica Napoli, come nel caso di Juventus-Atalanta della prossima settimana. Conte è il miglior allenatore italiano, ha enormi meriti, se il Napoli dovesse vincere il campionato avrebbe in lui il proprio condottiero ma penso non stia facendo miracoli visti gli investimenti della società in estate ed anche qualche innesto che ad oggi sta dando il suo contributo. Lo stesso Conte ammise che i giocatori arrivati in estate sono stati voluti da lui, in accordo con Manna e De Laurentiis".