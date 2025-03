Malfitano: "Se il Napoli fa 27 punti ma li fa anche l'Inter, cosa vuoi dirgli?"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli può vincere lo scudetto se batte Milan e Bologna. Se vince queste due e non conquista il titolo è perché succede qualcosa di imponderabile! A chi è scettico rispondo così: vi invito all'ottimismo, perché per il Napoli, oggi, è importante non perdere, restare attaccato ad un'Inter piena di impegni importanti come il doppio derby col Milan e la duplice sfida col Bayern Monaco, che porteranno via energie fisiche e mentali esagerate.

Il Napoli, al contrario potrà preparare con calma le sue partite settimanali, pensando solo a quello. Se il Napoli somma 27 punti in 9 partite e poi li fa anche l'Inter, cosa vuoi farci? Cosa vuoi dire al Napoli? Solo: grazie, siete stati eccezionali. Non bisogna perdere la ragione. Bisogna restare il più concentrati possibile sul lavoro che si sta facendo e continuare ad andare avanti. In ogni caso la gara con il Milan non sarà facile: i rossoneri saranno anche discontinui e con una classifica deficitaria ma restano una grande squadra con diversi calciatori di alto livello”.