Man City, Guardiola a Sky: "La mia squadra non saprebbe difendere così in 10! Su De Bruyne..."

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli: "Le squadre di Antonio hanno la resistenza di difendere bene. Io non riesco a farlo, la mia squadra se rimane in 10 non è capace di fare la prestazione che ha fatto il Napoli, che è rimasto concentrato, faceva i raddoppi... Per cultura lo fanno benissimo. Credo che con 11 eravamo bene, contro 10 non abbiamo fatto un calcio noioso, abbiamo avuto l'intenzione di fare gol. Miinkovic-Savic è stato strepitoso nel primo tempo, poi quando l'abbiamo sbloccata è stata più facile. Noi sappiamo perfettamente contro quale squadra abbiamo vinto. Felici per la vittoria, ma la strada ancora è lunga".

Haaland in cosa è diverso da tutti i giocatori che ha allenato: "Avere Erling là ci dà tanta fiducia, sappiamo che per lui non è facile perché ha tanti giocatori vicino a lui. Abbiamo iniziato bene e complimenti ai ragazzi che sono stati molto bravi".

La vostra tifoseria ha cantato per De Bruyne: "Mi auguro di vederlo adesso. Quello che Kevin ha fatto voi non lo potete capire, quello che abbiamo fatto in più di 10 anni. Tutti i titoli che abbiamo vinto, 6 campionati e la Champions League, senza di lui sarebbe stato impossibile. L'amore che abbiamo noi e la tifoseria per lui si è visto oggi. Peccato che non ha potuto dare per la situazione 10 contro 11, ma sono convinto che lui ha potuto sentire l'affetto di tutti noi".