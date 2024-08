Man United, ten Hag rimpiange McTominay: "Volevo tenerlo! Ma c'è il Fair Play Finanziario..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro il Liverpool, Erik ten Hag ha parlato della cessione di Scott McTominay al Napoli: "Sono molto contento per lui, ma avrei preferito non perderlo perché è stato molto importante per la nostra squadra ed è stato al Manchester United per oltre 22 anni.

Ma sfortunatamente queste sono le regole. Bisogna vendere per rientrare nei parametri imposti dalla Premier e ovviamente i giocatori cresciuti in casa, i giocatori dell'Academy, hanno più valore. Non è la cosa giusta da fare, ma per tutti, per tutte le parti, è stato un buon affare. Per Scott, che è contento, per il Napoli, perché è un giocatore molto bravo, ma anche per noi".