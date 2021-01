Mancini incorona Insigne: "È insostituibile nella mia Italia. Palmieri-Zaccagni al Napoli? Situazioni differenti"

Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, tocca diversi argomenti che riguardano il Napoli nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport. Si parte parlando del possibile interesse del Napoli per Emerson Palmieri: "Il Napoli lo vuole? Vediamo. Trovasse posto In Italia, in un club ambizioso, sarebbe il massimo. Come per El Shaarawy".

Anche Zaccagni potrebbe finire presto a Napoli.

"Ma il discorso è diverso da Emerson. Per un giovane, più che il grande club, è importante la certezza di giocare tanto".

In genere, si fatica a ripetere in Nazionale ciò che riesce nel club. Insigne è il contrario: nel Napoli quest’anno raramente è stato dominante come nelle ultime prove con l’Italia.

"Per noi Lorenzo è unico. Per il ruolo di raccordo, per come lega la squadra è il giocatore meno sostituibile".