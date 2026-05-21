Mancini-Napoli, l'ex agente: "Ci starebbe benissimo! Un vincente e va d'accordo coi presidenti"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini: “Mancini può allenare ogni squadra italiana e fare bene. E’ un vincente di natura, non gioca tanto per giocare, lui vuole vincere, giocando bene. Mancini è uno di quelli che può fare bene al Napoli e non solo al Napoli. Non credo abbia la pancia piena, credo che in Arabia perdano un po ' di quella cattiveria che si ha in Italia anche in ogni allenamento perchè vai in campo fai 4 gol e la chiudi. Poi, se capiti nella società giusta reagisci subito, probabilmente Pioli non ci è riuscito, ma non credo che l’Arabia ti riempia la pancia.

Mancini è un ambizioso, vuole sempre i giocatori migliori, ma è anche uno che va molto d’accordo con i presidenti. Vuole fare una squadra forte, se può mettere la sua parola nella scelta dei giocatori la fa perchè è certo di non sbagliare, ma non è mai stato uno che fa casino in società. Voto per Mancini sulla panchina del Napoli, lo colloco al primo posto. Ha l’esperienza per poter allenare una big, Mancini è anche uno che fa bene entrando a gara in corso. Credo che tra i nomi in lista, Allegri e Mancini siano quelli più esperti. Il calcio è la vita di Mancini, è nel suo dna, sa quello che deve fare”.