Mangia elogia Spalletti: "Ha confermato di essere uno dei più grandi allenatori d'Italia"

Nel corso di ‘Radio Goal’, Devis Mangia, ct di Malta, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il lavoro di Spalletti è da ritenersi straordinario, ha solo ancora una volta confermato di essere uno dei più grandi allenatori che ci sono in Italia e uno dei più apprezzati personalmente.

Come mai si è inceppato l’attacco del Napoli? La batteria degli attaccanti azzurri è importantissima. Sarebbe però importante averli tutti sempre a disposizione, così l’allenatore avrebbe anche la possibilità di valutare bene anche la condizione di forma di tutti e fare le scelte migliori. Invece questo è successo solo nella prima parte, mentre nella seconda parte Spalletti non ha potuto fare scelte complete ma solo adattarsi.

Quali squadre mi hanno più impressionato? Quelle che sono davanti per motivi e momenti diversi nell’arco della stessa stagione. Il campionato è ancora lunghissimo, sicuramente Inter Napoli e Atalanta, poi anche la Fiorentina, Verona e Torino stanno facendo un grandissimo campionato per il materiale che hanno a disposizione.

Spalletti dispiaciuto per le assenze dovute alla Coppa d’Africa? Ha ragione, andrebbe creato un calendario internazionale più omogeneo e uniformando i periodi per questi tipi di competizione. Non ci sarebbero così più questi problemi, queste competizioni all’interno della stagione creano uno scompenso importante.

Sorpreso dalla sostituzione di Mertens? Nessuno vede meglio dell’allenatore e quando fa una certa valutazione è perché conosce dal di dentro la situazione meglio di tutti. Io do il massimo del credito alla scelta fatta dall’allenatore”.