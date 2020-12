Maradona jr: "Ho passato una vita a recuperare il rapporto con papà, andrò a dargli un bacio appena potrò"

“Sicuramente è stata una difficoltà all’interno di un lutto che mi ha colpito forte”. Ospite di Sky, Diego Armando Maradona Junior, che non è ancora potuto andare in Argentina a rendere omaggio a suo padre perché convalescente dal Covid, ha raccontato questo doppio dolore: “Io sono stato una vita a cercare di recuperare questo rapporto difficile con mio padre. L’avevo recuperato e poi purtroppo è scomparso. È stata una doppia sofferenza: sapere della morte di un padre nel letto di un ospedale, con l’impotenza come sentimento che mi mangiava. È stato difficile. Però appena sarò pronto, perché purtroppo ancora oggi ho degli strascichi di questa maledetta malattia che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre”.

C’è un’inchiesta sugli ultimi giorni e sulle responsabilità di chi lo accudiva. “Stando in ospedale gli ultimi tempi li ho potuti davvero seguire poco, sono sincero. C’è un’indagine in corso, io con le mie sorelle ci presenteremo al processo come parte lesa: se c’è stata incuria, se c’è stata qualche responsabilità nella morte di mio padre, qualcuno pagherà”.

Un ricordo speciale? “Gli chiesi di raccontarmi il gol all’Inghilterra. Lo fece con una semplicità incredibile, come se fosse una cosa naturale. In quel momento ho capito perché dicevano che fosse una persona straordinaria: mi stava raccontando il gol più bello della storia, come se fosse facile come bere un bicchiere d’acqua”.