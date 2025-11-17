Maradona jr non ha dubbi: "Insigne nettamente più forte di due esterni del Napoli di oggi"
Durante “Diego c’è”, la trasmissione che va in onda su Kiss Kiss Napoli, Diego Armando Maradona junior ha fatto un paragone tra gli esterni offensivi attualmente nella rosa a disposizione di Antonio Conte e uno dei migliori avuti negli ultimi anni: “Insigne è nettamente più forte di Neres e Noa Lang, lo ha dimostrato nella sua carriera”.
