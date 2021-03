Maradona jr: “Orsato su Pjanic? Non mi piace essere preso in giro. Felice per il rientro di Ghoulam”

“Finalmente abbiamo visto un arbitro rilasciare un’intervista, però a me non piace essere preso in giro”. L’ha detto oggi Diego Maradona jr ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’, trasmissione da lui condotta. “Ho rivisto le immagini del fallo di Pjanic su Rafinha in Inter-Juve del 2018 – ha detto Diego jr a Radio Crc – come fa Orsato a dire di non aver valutato bene l’azione? Pecoraro ha fatto tanto per il Napoli in quella occasione, ma resta l’amaro in bocca per quello che è sucesso”. Per quanto riguarda la vittoria di ieri del Napoli sul Benevento, Diego jr ha detto che “si è rivisto un buon palleggio. Fabian e Bakayoko si sono resi protagonisti di prestazioni eccellenti. Sono contento per il gol di Mertens, la sua assenza è quella che ha pesato più delle altre sul rendimento del Napoli. Sono felice per il rientro di Ghoulam. Rivederlo giocare così mi dà gioia”.