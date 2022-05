Maradona, l'amico-manager in Comune: "Giusto che anche qui ci sia un po' di Diego"

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo

Stefano Ceci, manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis e al sindaco Gaetano Manfredi: "La mia presenza oggi qui è per dare un omaggio al sindaco Manfredi dopo averlo fatto con presidente De Laurentiis, donando la statua installata allo stadio. E' importante che ci sia anche in Comune una copia della squadra, qua dove Diego è diventato cittadino onorario".