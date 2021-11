Maradona, l’amico-manager: “Si è sentito napoletano appena ha messo piede a Napoli”

Stefano Ceci, amico ed ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Canale 8 nel corso de “Il bello del calcio”: “La statua per Diego è un’idea di Diego e nasce tutto quando lui venne a Napoli e fu nominato cittadino napoletano. In quell’occasione Diego precisò di non aver bisogno di quella pergamena perchè era diventato napoletano il 4 luglio, il giorno prima della presentazione, ovvero quando ha messo piede a Napoli”.