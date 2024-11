Marangon: “Il Napoli non offre grandi prestazioni, ma è primo. Pensate un po’…”

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Luciano Marangon, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli mi sta piacendo perchè è entrato nella testa del suo allenatore. Conte già al primo anno riesce a trarre il massimo dai suoi giocatori e pure se il Napoli non ha fatto grandissime prestazioni però è primo e questo è tutto dire. Questo tipo di squadre il goal lo trova sempre, Conte sta cavalcando l’onda giusta per fare un campionato molto importante. Ho avuto una carriera fortunata, ho avuto la fortuna di giocare sempre in squadre importanti e con giocatori forti affianco”.