Marchegiani punta su Meret: “Contento per lui, è forte e merita tanto!"

L’ex portiere Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento che Meret resterà a Napoli perché è un portiere forte e merita tanto. Se avrà un po’ di fortuna di ingranare bene in quest’inizio, secondo me riconquisterà quella credibilità all’interno dell’ambiente che per un portiere è indispensabile”.