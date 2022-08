Marchegiani su Meret: “E’ il portiere italiano più bravo tecnicamente, ma gli manca un po’ di vissuto”

“Spalletti punta su Keylor Navas e non su Meret, perché non lo ritiene il suo ideale di portiere per la sua squadra ideale".

L’ex portiere Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Spalletti punta su Keylor Navas e non su Meret, perché non lo ritiene il suo ideale di portiere per la sua squadra ideale. Io ho la mia opinione di Meret e non so per quali motivi il Napoli lo vuole cambiare. Potrebbe essere la gestione di alcune situazioni che magari non ritengono ideali. Io penso che sia il portiere italiano tecnicamente più pulito e bravo, gli manca un po’ di vissuto. Ha avuto la possibilità di andare al Napoli con poche partite di Serie A. Ha fatto bene ad andare a Napoli, ma probabilmente se avesse fatto un avvicinamento un po’ più graduale ad una piazza così importante ed esigente lo avrebbe aiutato”.