Marchi: "Napoli criticato per le cessioni, ma si dimenticano gli acquisti. Ndombele è un top"

Il procuratore Giancarlo Marchi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per fare il punto sul mercato di Serie A, in particolare sul Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il procuratore Giancarlo Marchi è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per fare il punto sul mercato di Serie A, in particolare sul Napoli: "È stato criticato per le cessioni importanti, ma non va dimenticato che si stanno facendo acquisti importanti, come ad esempio Ndombele, che è un top player e Raspadori. A volte le squadre non favorite vincono i campionati, come il Milan, che ha puntato sui giovani nel corso degli anni. Il Napoli si sta muovendo proprio in questa direzione e non va escluso a priori per la lotta al vertice”.