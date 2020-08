Marcolin: "A Barcellona per attaccare, la cosa importante sarà fare gol"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e attualmente commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il fatto che Insigne ci sarà è una grandissima notizia. Con il Barcellona sarà una grande partita, una di quelle che sogni da bambino. Ero quasi sicuro che Lorenzo potesse recuperare condizione. In queste partite i giocatori vogliono esserci, non c'è niente da fare. Il Napoli deve andare a Barcellona per attaccare, non per attendere, consapevole di dover segnare un gol".