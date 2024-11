Marcolin: "Avete visto Conte come si comporta a bordo campo? Il linguaggio del corpo è chiaro"

vedi letture

Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La scelta più intelligente era quella di chiamare Ranieri che non s’inventa nulla. Lui porterà tranquillità, conosce l’ambiente e metterà la normalità al centro della squadra. Il Napoli si trova di fronte qualche novità, ma gli azzurri giocheranno su sè stessi e non si scervelleranno per capire come giocheranno gli avversari.

Conte? Il linguaggio del corpo è chiaro, non c’è un attimo in cui non sia attivo. Li tiene svegli, gli dà la mentalità che sta costruendo piano piano. Poi la solidità difensiva è una garanzia per Conte e il Napoli”.