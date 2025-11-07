Schwoch: "Dicevano 'De Bruyne è un problema'. Ora chi lo serve Hojlund in profondità?"
Stefan Schwoch, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Se il Napoli ha un problema del gol non è a causa solo della forma di un attaccante. E’ sempre un problema di squadra. Ho sentito dire che la causa è l’assenza di De Bruyne, quando qualcuno pensava fosse un problema. La qualità del belga è notevole, perché mette il pallone dove gli altri non lo sanno fare o non vedono neanche quello spazio utile. Hojlund sta pagando l’infortunio e anche prima non aveva il ritmo partita e questo produce, alla lunga, una condizione non eccezionale.
Il danese però ha le caratteristiche per fare bene: Hojlund attacca in particolare la profondità e senza KDB non c’è nessun centrocampista che ha questa qualità di verticalizzazione. Lobotka, Anguissa o McTominay non hanno questa dote, forse ce l’ha un pochino Gilmour. La soluzione comunque si troverà con nuovi meccanismi e con l’adattamento di tutti. Poi c’è il mercato, magari uno come Pellegrini, ad esempio, avrebbe queste caratteristiche”.
