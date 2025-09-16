Marcolin difende Lucca: "Non hai avuto tempo per aspettarlo, serve pazienza"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì e ha commentato le prime uscite del Napoli e le scelte estive del club: "Hojlund arriva da una piazza come Manchester con la pressione, Lucca era reduce da un concetto diverso, in una squadra che due anni fa si salva all'ultima giornata con Cannavaro. All'improvviso si ritrova in mezzo a tanti campioni, ha bisogno di tempo. Facciamolo studiare da giocare, facciamolo crescere con Conte.

Diamogli un po' di lavoro e di sofferenza con Conte e brutte situazioni come Firenze che gioca al tuo posto Hojlund che è un altro giocatore con un altro curriculum. La verità è che non hai avuto tempo per aspettare Lucca dopo l'infortunio di Lukaku. E poi sta cambiando completamente il modo di giocare oggi".