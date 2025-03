Marcolin: “Raspadori e Lukaku intoccabili! Neres dovrà sudare 7 camicie per tornare titolare”

L'ex azzurro e attuale opinionista Dazn, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli ha giocato con la Fiorentina impostando con la difesa a 4 ma in fase difensiva si metteva a tre. La posizione vera che cambia è quella di Raspadori che non gioca largo a sinistra ma vicino a Lukaku. Questo modulo è un gioco più posizionale del 4-3-3 precedente, ci sono più ruoli che cambiano. Anche con Gilmour guadagni in geometrie ed è meno assaltatore di Anguissa, con McTominay che si inserisce ancora di più di prima.

Il secondo gol è un po’ il manifesto di come gioca il Napoli. Di certo la presenza di Raspadori consente a Lukaku di non essere solo, con il belga che è quasi più rifinitore, con 8 assist, che di attaccante, anche perchè l’ex Sassuolo si butta sempre negli spazi. In questo momento queste due punte sono abbastanza intoccabili, Raspadori ha segnato 3 gol in 4 gare, quindi non credo che il rientro di Neres, almeno per ora, cambierà qualcosa.

Neres dovrà sudare le sette camicie per convincere Conte e tornare a schierarlo da titolare. Nelle ultime due gare Conte si è costruita varie soluzioni in più rispetto al passato, penso a Gilmour, a Raspadori ma anche a Spinazzola che per ora ha superato nelle gerarchie Olivera. Domenica c’è uno scenario interessante: con Venezia-Napoli e Atalanta-Inter c’è la possibilità che gli azzurri siano primi e che le distanze tra le tre si accorcino.

Nelle ultime 7 gare, non dimentichiamolo, il Napoli sulla carta ha un calendario meno difficile. Atalanta-Inter come deve finire? C’è una regola, il risultato migliore è il pareggio, con il Napoli che guadagnerebbe due punti”.