Neres e l'abbraccio a Lukaku: "C'è un motivo per cui sono corso da lui dopo il gol"

vedi letture

David Neres e il rapporto con Romelu Lukaku. Il brasiliano ne parla nella sua lunga intervista al Corriere dello Sport, di cui vi proponiamo un estratto.

Contro il Milan è parso chiaro a tutti. A proposito: dopo i gol, lei e Hojlund avete abbracciato Lukaku in panchina.

"Romelu è quello che mi ha dato più fiducia, più sicurezza da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e mi ha sempre ricordato quanto sono forte. L'ho apprezzato molto e mi è venuto spontaneo correre da lui".



Quanto manca Big Rom al Napoli?

"Manca come gli altri giocatori incredibili che sono infortunati".



Nel 1990, un paulista come lei fu decisivo nella prima finale di Supercoppa vinta dal Napoli con la Juve: Careca. Una leggenda.

"Prima di una vecchia sfida con il Milan ho avuto la possibilità di parlare con lui e di abbracciarlo: gli ho detto quanto significasse per me e per gli altri. Ma soprattutto per me che sono di San Paolo e gioco nel Napoli".