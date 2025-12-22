Serie A, De Siervo: "La finale mette davanti le due migliori squadre della scorsa stagione"

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A ha parlato della finale di Supercoppa nel discorso iniziale al Social Football Summit presso il Radisson Blu di Riad: “Siamo molto orgogliosi di essere ancora una volta in Arabia per la Supercoppa. Un viaggio iniziato nel 2019 a Gedda per la Supercoppa tra Juve e Milan, dove c’era anche presente Cristiano Ronaldo.

Questa edizione presenta una formula vincente. Complimenti a Napoli e Bologna per aver raggiunto la finale, che mette davanti le due migliori squadre della scorsa stagione, che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia. Siamo stati i primi a esportare una competizione all’estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino".