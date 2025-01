Marcolin: "Roma-Napoli? Punto su un giocatore, può essere decisivo"

L'ex capitano del Napoli e oggi opinionista Dazn, Dario Marcolin, è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli contro la Roma farà come sta facendo nelle ultime gare, ovvero andrà ad aggredire gli avversari, pressando alto. Di contro c’è la Roma di Ranieri, con un tecnico che in queste gare delicate prova sempre a sorprendere l’avversario, studia sempre qualche stratagemma. Penso che sarà il Napoli a fare la partita, un po’ come capitò a tratti a Bergamo. Da dopo la gara con la Lazio il Napoli ha cambiato registro e campionato, con le due mezze ali che si aggiungono a Lukaku per riempire l’area.

Sono dei centravanti aggiunti in pratica, nella fisicità diventano pericolosi, riempiendo anche l’area che lascia Lukaku quando viene a ricevere palla, come è accaduto contro la Juventus, disorientando in questo modo l’avversario. Con i due terzini che giocano da mezze ali in fase attiva, assistiamo ad una evoluzione di Conte che ha capito che il Napoli può giocare nella metà campo degli altri.

Dybala può far soffrire gli azzurri, ma nella sua zona dovrebbe operare Lobotka che può frenare l’argentino, che tuttavia ama svariare molto. Per me il giocatore determinante può essere Anguissa, che in questo momento è dominante dal punto di vista atletico. Dall’altra parte occhio ad Angelino che è un calciatore molto importante per i giallorossi per la costruzione del gioco, è quasi un regista laterale”.