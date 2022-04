Marcolin su Kvaratskhelia: “Ha classe, ma attenzione a non commettere un errore”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn ha parlato del possibile nuovo acquisto del Napoli.

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn ha parlato del possibile nuovo acquisto del Napoli Kvaratskhelia: "Non lo conosco come giocatore, ma mi affido quelli che a Napoli hanno portato diversi giocatori. E’ vero anche che il Napoli può anche pensare di giocare con Lozano a sinistra e Politano a destra e lui può essere un giocatore che piano piano si farà. Attenzione a non permettere l’errore di pensare che questo arriva e gioca titolare per il partente Insigne. Le premesse sono fortissime, però giocare in Italia è un’altra cosa. Lo vediamo con i gol che ha segnato Osimhen contro le grandi squadre, per il momento zero. Ha sicuramente classe, ma giocare in Italia contro certi difensori non è certo facile”.