Marcolin: "Un modulo fa pensare a un'esclusione eccellente per il Napoli"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi talent Dazn, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il gioco di posizione non c’è più, il giocatore più va avanti con l’età, più retrocede di posizione. Per esempio questo ha determinato il finale di carriera di Pirlo, quando hai qualità come nel caso del Napoli con De Bruyne allora ne guadagni tanto al centro del campo. Il 4-2-3-1 fa giocare tutti, il 4-3-3 fa pensare ad un esclusione eccellente a centrocampo, ma è vero che il Napoli gioca ogni tre giorni quindi non mi fossilizzerei sul modulo, ma sugli impegni: in base all’avversario l’allenatore fa le scelte dei giocatori.

Fabbian e Miretti sono due giocatori che si lanciano dentro l’area, a differenza di uno come Anguissa che ha più fisicità. Griglia scudetto? Sul mercato il Napoli è primo, bisogna capire l’Inter cambiando alcune situazioni che problematiche può trovare. Dietro c’è la Juventus, ma occhio al Milan e alla Roma di Gasperini, se la squadra sposa l’allenatore i giallorossi andranno forti”.