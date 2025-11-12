Marelli a sorpresa su Byron Moreno: "Non arbitrò così male, errore grave fu del guardalinee"

di Fabio Tarantino

Luca Marelli, ex arbitro, oggi opinionista a Dazn, ha parlato a OCW Sport di Byron Moreno, storico arbitro del Mondiale 2002 della partita Corea del Sud-Italia con eliminazione degli azzurri: "Mi attirerò le critiche di tanta gente. Non arbitrò bene ma non arbitro neanche così male così come venne poi dipinto. In quella partita qualche errore l'ha commesso, ma l'errore grave, quello sulla rete annullata a Tommasi, lo commise l'assistente con un fuorigioco che non c'era. Moreno non poteva farci niente, non c'era il Var. Non è stata una sua decisione. Non era colpa sua". 