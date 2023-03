Marelli insiste a Dazn: "Sembra esserci il tocco, ma rivedendolo 20 volte non ne ho certezza"

L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha commentato l'episodio mani di Rabiot

L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha commentato l'episodio mani di Rabiot: "Bisogna essere ligi alle regole. La mia sensazione è che il tocco di braccio di Rabiot ci sia. Ma vi assicuro che rivedendo 20 volte le immagini ho la sensazione netta ma non ho la certezza in nessuna immagine. Lo dico in massima onestà. Ecco perché siamo rimasti fermi 4 minuti. In sala Var avevano la stessa sensazione mia altrimenti il check sarebbe durato 20 secondi".