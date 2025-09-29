Marelli: "McTominay-Tomori non è rigore, contatto lieve! Recupero? Mi aspettavo 1' in più"

Oggi su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’analista arbitrale di DAZN Luca Marelli. Di seguito le sue parole: "Ci tengo a ribadire che nel corso di Napoli-Pisa Beukema si è presentato con il braccio largo sul tiro del giocatore del Pisa. Quel fallo di mano era da punire, non contano le deviazioni precedenti. Non è un mistero questa ricostruzione, purtroppo al giorno d’oggi parlano e scrivono persone inconsapevoli di sbagliare poiché non conoscono il regolamento.

Dopo di che, c’è un fenomeno ancora peggiore e pericoloso che non va sottovalutato, ovvero quello di chi conosce il regolamento, ma che fanno discussione, parlando e scrivendo, per ottenere visualizzazioni e generare interazioni tra persone che hanno visioni opposte. Ci sono episodi soggettivi e non critico chi la pensa diversamente. Ci sono fatti obiettivamente complicati che possono essere interpretati in mille modi diversi.

Fallo McTominay-Tomori? Episodio complicato, ma il tocco è troppo lieve. Quindi la soluzione è semplice: è corretta la mancata assegnazione del calcio di rigore! Vi avverto, però, che se Chiffi lo avesse fischiato ce lo saremmo tenuti come spettatori e non lo avrei considerato come errore poiché il Var non poteva intervenire in questo caso poiché l’intensità del contatto non può portare ad on-field review.

Dopo di che, il tifoso non è obiettivo per sua natura e indole. Lo capisco e non li condanno per questo. Ci sono, però, dei regolamenti che devono essere considerati e bisogna capire la regola di base. A volte bisognerebbe vedere cosa succederebbe a parti invertite, i tifosi del Napoli si sarebbero fatti esplodere, ma è normale che i tifosi ragionano in base al proprio tifo.

Chiffi ha arbitrato molto bene, mi è piaciuto molto. Molti partono con dei giudizi precostituiti e a me questa cosa da fastidio. Quando mercoledì verrà assegnato l’arbitro per Juventus-Milan cominceranno altre polemiche.

7 minuti di recupero? Forse, poteva starci qualche minuto in più. Durante le partite io interagisco molto con il coordinamento e mi aspettavo che gli arbitri dessero 8 minuti di recupero".