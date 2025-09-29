La moviola di Cesari: "Tomori-McTominay da rigore! Perché il VAR non interviene?"

Continuano le polemiche arbitrali dopo il big match tra Milan e Napoli (2-1) e le decisioni del direttore di gara Chiffi. A gettare benzina sul fuoco è l'analisi dell'ex arbitro Graziano Cesari durante la trasmissione Pressing, che non usa mezzi termini sull'episodio clou del primo tempo, ossia il contatto in area tra Tomori e McTominay, un episodio che ha scatenato le proteste degli azzurri e non è stato sanzionato con il calcio di rigore. L'ex fischietto ha esaminato le immagini: "Passiamo poi al contatto in area Tomori e McTominay. Nella prima lente vi mostriamo come il giocatore del Napoli sia in netto anticipo su quello del Milan, con il tocco da parte del rossonero che c'è, che esiste. Da un'altra immagine poi si vede che lo scontro è forte. L'arbitro è posizionato bene e non so perché non interviene ma il VAR perché non gli fa vedere queste immagini? Questo è calcio di rigore!".

Secondo l'analisi di Cesari, dunque, il Napoli avrebbe avuto diritto a un penalty nel primo tempo, non concesso per un errore di valutazione non corretto dal sistema di video assistenza arbitrale. L'ex arbitro ha chiuso poi con una rapida disamina di un'altra azione dubbia: "Su Lucса, invece, non è rigore quello commesso da Pavlovic perché l'intensità non è tale da provocare rigore".