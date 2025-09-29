Bergonzi: "Manca un rigore al Napoli! Tomori è in ritardo su McTominay..."

Il post-partita di Milan-Napoli (2-1) continua a far discutere, con gli episodi arbitrali sotto la lente d'ingrandimento. Un'altra analisi è arrivata nel corso de La Domenica Sportiva su Rai 2, trasmissione in cui l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha smontato (e promosso) le decisioni del direttore di gara Chiffi. Il primo episodio, avvenuto nel primo tempo, riguarda le veementi proteste del Napoli per un contatto in area tra Tomori e McTominay. Bergonzi ha dato ragione agli azzurri: "Il calciatore del Milan colpisce la gamba sinistra del giocatore azzurro, precisamente la coscia. McTominay è in anticipo e Tomori sicuramente in ritardo. Chiffi è molto vicino e può giudicare meglio l'intensità del contrasto e propende per il non calcio di rigore. Per me invece questo era calcio di rigore".

L'altra situazione cruciale è il penalty concesso al Napoli nella ripresa. Bergonzi conferma la decisione sul tiro dal dischetto, ma censura la gestione iniziale dei cartellini da parte dell'arbitro: "Giusto il calcio di rigore a favore del Napoli, con Chiffi che però estrae il cartellino giallo. In area di rigore con chiara occasione da rete e trattenuta c'è soltanto un cartellino che è quello rosso. Il VAR lo richiama al monitor e il direttore di gara giustamente cambia il colore".