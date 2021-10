Marini: "Gattuso ha fatto un grandissimo lavoro e Spalletti ne sta beneficiando"

Giampiero Marini, campione del mondo e grande ex interista vede così la partita di domani della squadra di Inzaghi contro la Lazio: "Penso che l'Inter come qualità - dice a Tuttomercatoweb.com - sia la più forte in Italia più e se non ci sono problemi può rivincere lo scudetto. La partita di domani non è determinante, è importante ma non decisiva. L'Inter e il Napoli sono organizzate, hanno cambiato poco, il Napoli con Gattuso aveva fatto un grandissimo lavoro e Spalletti ne sta beneficiando. I partenopei sono candidati al titolo ma l'Inter ha qualcosa in più".

E il Milan?

"Buona squadra, appena dopo l'Inter può starci. La società a mio giudizio è molto organizzata, Pioli è esperto e Maldini sa scegliere lo staff e i giocatori. L'anno passato fino a gennaio anche in Europa era andata forte poi nel prosieguo il gruppo forse ristretto si è fatto sentire ma ora farà soffrire gli avversari".