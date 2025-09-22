Marino: "Battere il Pisa è un dovere! Così fai capire a tutti che in A sei dominante..."

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha il doveroso compito di battere il Pisa e dare un messaggio al campionato. In Italia vedo il Napoli dominante in tutte le competizioni, sia in campionato che in Coppa Italia. Sono meno ottimista per la Champions League perché è una realtà completamente diversa da quella italiana.

Il campionato italiano negli ultimi anni è un po' scaduto, tanti fuoriclasse e campioni che non riescono a fare bene in Premier League o in Liga, poi vengono in Italia e fanno scintille. Ho visto la partita di Modric a Udine ed è stato impressionante, non si capisce perché il Milan se ne siano privati. C'è un po' di scadimento del campionato italiano".