Marino su Ngonge: "Il club ha investito molto su di lui, non capisco perché non gioca"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Okafor? Siamo a fine gennaio e l’inserimento in squadra richiede tempo. È più probabile che sia pronto per un prossima squadra, quando si arriverà a fine prestito. Quello che mi chiedo io è se sia stata una scelta di Conte o della società. In questa sessione il Napoli ha perso molto tempo su Danilo e Garnacho. Non discuto tecnicamente il giocatore, perché a me piace anche per alcuni dei lampi che ha, ma non vorrei si fosse preso l’ultimo treno per mancanza di alternative.

Voto al mercato azzurro? Per etica professionale non posso dare giudizi. Questo mercato però rischia di essere un messaggio negativo nei confronti della squadra, come a dire che la società non è sulla stessa barca del gruppo e che lo Scudetto i giocatori dovranno vincerlo da soli. Il problema del club è stata la tempistica, a gennaio bisogna muoversi prima e non perdere tempo su operazioni che poi non si concludono.

Ngonge? Io ho un buon giudizio su di lui e non capisco perché non trovi spazio in squadra, è un giocatore che non merita l’oblio in cui è finito. Secondo me potrebbe essere utilizzato più spesso, viste le sue caratteristiche e il fatto che Okafor non sarà ancora in condizione. Il club su di lui ha investito molto e non capisco perché non giochi, dovrebbe avere più occasioni per mettersi in mostra. Ho molta stima di lui. Con Baroni a Verona arrivò a una valutazione di circa 20 mln, contro l’Udinese raddrizzò la partita da solo. Anche io lo avrei preso, come ha fatto ADL, dopo le prestazioni in maglia scaligera.

Napoli-Udinese? Si è gioca da poco contro i friulani e la gara è stata a senso unico. In casa contro il Venezia la squadra bianconera non ha disputato una grande gara, ma in trasferta spesso si trasforma e infatti ha racimolato tantissimi punti. È un avversario da prendere con le pinze, la partita non è semplice ma la si può rendere meno complicata con un approccio corretto”.