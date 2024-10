Marino: “Zielinski non è stato determinante nello Scudetto, mi tengo McTominay”

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “McTominay-Zielinski? Mi tengo lo scozzese e lo faccio crescere, Zielinski è un giocatore di livello ma non è stato determinante nella vittoria dello Scudetto

Rinnovo Kvara? Il Napoli non vorrà ripetere l’errore commesso con Osimhen, in caso di mancato prolungamento del contratto potrebbe essere messo in vendita dal club.

Difesa bunker? C’è molta protezione da parte del centrocampo e non si vedono più le amnesie di cui abbiamo spesso parlato in passato. C’è un equilibrio che dà ampie garanzie per il futuro”.