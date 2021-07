Mario Rui sul futuro: "Mi piace stare al Napoli, non vado via! Se arriva un terzino ce la giocheremo"

Quale futuro per Mario Rui? Al centro di tante voci di mercato, specie legate ad un possibile passaggio al Galatasaray, il terzino sinistro azzurro dice di voler restare al Napoli e lo fa in un'intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il tuo futuro sarà al Napoli? "Certamente. Come ha detto anche il mio procuratore, ho rinnovato la scorsa stagione e ho ancora un contratto lungo. Mi piacere stare al Napoli, voglio restarci".

Se arriva un terzino sinistro accetteresti la sfida? "Quello è sicuro. In tutte le squadre importanti ci sono giocatori importanti per ogni ruolo, non solo uno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe il benvenuto, ci giocheremmo il posto e faremmo il bene del Napoli".