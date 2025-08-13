Marocchi non ha dubbi: "Non vedo altra favorita che il Napoli per lo scudetto"

A dieci giorni dall'inizio del campionato e a poco meno di 20 dalla fine del calciomercato Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus di fine anni '90, ha fatto le carte alla stagione bianconera attraverso le colonne di Tuttosport: "La griglia di partenza per la lotta scudetto? In prima fila metto solo una macchina: il Napoli. Non so quanto la Champions League toglierà alla compagine di Antonio Conte, ma di certo, nell’immediato, sarà utile per far digerire qualche panchina a chi ha vinto due scudetti in tre anni a Napoli o ai nuovi acquisti.

Cosa manca alla Juve per essere vicina alla prima fila? Bisogna capire chi arriverà in attacco. Dietro e in mezzo con il 'riacquisto' di Bremer e Koopmeiners la Juve è messa bene, mentre davanti deve tornare a mettere paura alle avversarie. Qualche tempo fa chi la incontrava era talmente preoccupato di prendere gol che dimenticava di attaccarla, cosa che si è persa negli ultimi anni. E davanti, per il momento, io mi fido solo di Yildiz"

Sul caso Vlahovic, poi, afferma: "Mi auguro per lui e per la Juventus che possa andare a giocare da un’altra parte: ormai la situazione si è troppo incasinata. La permanenza un problema? Sicuramente non per l’equilibrio nello spogliatoio, piuttosto non so quanto Vlahovic possa essere ormai utile tatticamente perché mi sembra che ormai lui viva male la situazione e questo dover dimostrare in ogni modo qualcosa. Ormai mi sembra una storia finita, ma magari poi succede l’impensabile".