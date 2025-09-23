Marolda: "Conte da 4,5, prestazione pessima e centrocampo improponibile. Ne salvo due"

Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Televomero ed ha parlato rilasciando le seguenti dichiarazioni: “E’ stata una fantastica partitaccia. Il Napoli dà una doppia lettura, se guardi la classifica e vedi quattro vittorie e i numeri dici tutto è fantastico. Se poi vedi la partita ti rendi conto che è un Napoli preoccupante, molto preoccupante. Una squadra che non ha trovato la quadratura con un allenatore che non riesce a dare ordine, è un Napoli da rivedere. Bisogna ragionare da grande squadra e oggi mi è sembrata un approccio da piccola squadra.

Un problema di questo Napoli è la mancanza di alternative a centrocampo, alternative ad Anguissa e Lobotka ed Elmas non mi ha mai convinto. De Bruyne è una risorsa importante per il Napoli ma quanto costa per gli altri giocatori, vedi McTominay che deve giocare a sinistra, De Bruyne è un freno per il Napoli più che una risorsa per questo Napoli. Lui va dietro a prendere palla per non correre molto, oggi ha iniziato a prendere palla stile Lobotka.

Conte da 4.5 in pagella? Ha messo un centrocampo improponibile ed ha condizionato tutta la squadra. L’approccio della partita dopo Manchester doveva essere diverso e invece ho visto solo tocchi e tocchetti. La prestazione del Napoli tolti Meret e Spinazzola è stata davvero pessima”.