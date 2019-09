Marolda difende Milik: "Col Lecce non ha giocato bene, ma aveva almeno tre attenuanti"

Ciccio Marolda, editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 21 a Il Bello del Calcio: "Milik non ha brillato, ma ha delle attenuanti. Non giocava da 45 giorni, tornava da un infortunio abbastanza serio e ha giocato con un partner nuovo, che non conosceva, come Llorente".