Marolda e il riferimento a Gattuso: “Con l’Empoli credevo ci fosse l’allenatore dell’anno scorso”

Nel corso de 'Il Bello del Calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda che ha detto la sua su Napoli-Empoli: “Faccio un ragionamento basato su due macro-gironi: il primo è quello che considera gli infortuni che sta avendo la squadra, il quarto posto in classifica come obiettivo della stagione e l’avvenuto passaggio del turno in Europa League. C’è poi da dire che il Napoli nelle ultime 5 partite ha fatto 6 punti, anche questo non si può negare. Secondo me quella di domenica è stata la peggiore partita della gestione Spalletti. Sono rimasto sconcertato, un Napoli orrendo, senza gioco, voglia, ho avuto gli incubi: credevo che ci fosse un allenatore dell’anno scorso (Gennaro Gattuso, ndr)”.