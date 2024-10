Marolda frena: “Per parlare di scudetto bisogna aspettare fine novembre”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “A Napoli c’è felicità ed entusiasmo, perché la squadra è competitiva per le prime posizioni. Poi quel che capiterà capiterà…Finora sono state giocate sei gare, per riparlare di Scudetto aspetto fine novembre, quando gli azzurri avranno giocato diversi scontri diretti. In quel momento si avrà una fotografia chiara e si capiranno le possibilità della squadra di Conte e quelle delle altre”.