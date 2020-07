Marolda: "Gattuso il peggiore in campo col Bologna, con otto cambi..."

Il giornalista Ciccio Marolda ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Giochiamo d'anticipo', soffermandosi sul momento del Napoli di Gattuso: "Ieri Gattuso è stato il peggiore in campo, lo dico con stima e simpatia. Otto cambi non sembra che si stia sulla scia di una cerca della migliore formazione da portare nella sfida al Barcellona. Quando gli avversari mettono un uomo in più a centrocampo, poi il Napoli perde sempre la bussola. L'attacco era desolantemente solo, io assolvo la squadra".