Marolda: "Gattuso si sente ancora giocatore, la società ha il diritto di programmare il futuro"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: “Dobbiamo essere tranquilli senza fare fazioni ma pensare solo al bene del Napoli. Ognuno ha il proprio ruolo e in un momento di caos, di incertezza per il futuro, il club ha il diritto oltre che il dovere di pensare al futuro, pensare anche a quello che può venire dopo. L’allenatore deve stare con la squadra sul campo e pensare a lavorare e a fare i risultati perché se fai risultati tutto è più semplice. Io sono stato critico con Gattuso ma ovviamente sempre nel rispetto dell'uomo e del lavoratore che lavora sul campo. Però dico che se vuoi fare l'allenatore devi anche crescere un po' alla volta, non puoi pensare di restare sempre lo stesso. Credo nel Gattuso sia rimasto in questo modo perché si sente ancora un pò calciatore e poco allenatore. Oggi invece è un manager di una grande società e prima di fare certe dichiarazioni deve pensarci due volte”.