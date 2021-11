Marolda: "Il Napoli farà di tutto per rinnovare il contratto di Ospina"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Offerta ad Insigne più bassa del 40% rispetto a quella che percepisce oggi? Se fosse così penso che non ci sia una grandissima volontà del club di rinnovare oltre all’esigenza di contenere i costi del bilancio. Tutto questo, voglio sperare, fatto con il consenso dell’allenatore.

Chi rinnoverà col Napoli? Dai vari contratti in scadenza il Napoli farà di tutto per rinnovare quello di Ospina. Ho dei dubbi sul rinnovo di Mertens, mentre sono certo che non rinnoveranno Ghoulam e Malcuit.

Arriverà qualcuno a gennaio? E’ un discorso di conti e di numero di calciatori nella lista. Il Napoli ha un buco a sinistra in difesa da troppo tempo e se dovesse coprirlo già a gennaio sarebbe un bene per Spalletti e per tutti. Potrebbe essere anche coperto da un profilo non tanto conosciuto che poi si riveli un talento come Anguissa, ma fare ciò non è semplice. Quindi meglio andare su un profilo di esperienza”.