Marolda: “Kim deve ancora dimostrare di aver capito come si marca”

Ciccio Marolda, ospite negli studi di ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino e dei sorteggi di Champions League che hanno accoppiato gli azzurri al Milan: “Incidenti in città di settimana scorsa? Ho un dubbio terribile e vorrei che qualcuno mi smentisse. Ho saputo che la prenotazione di 170 camere in un albergo del lungomare per 600 tifosi dell’Eintracht è stata pagata dal club tedesco, vorrei che questa cosa fosse chiarita.

Kim? L’ho visto più sicuro, soprattutto nelle chiusure laterali. Però secondo me deve ancora dimostrare di aver capito come si marca, è più bravo fuori dall’area di rigore.