Marolda: “Koulibaly ha deciso di partire, c'è già una squadra che gli dà di più"

"Il Napoli rilanciando ancora la sua offerta ha fatto quello che poteva, ma se il giocatore ha deciso di andare via bisogna solo augurargli buona fortuna".

TuttoNapoli.net

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha raccontato un aneddoto di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly ha compiuto già 31 e rifiutare un’offerta per 5 anni anche a cifre alte da parte del Napoli, vuol dire che ha deciso già di andare via e c’è una squadra che gli dà di più. Il suo agente tratta con la Juve, ma credo sia una mossa per far aumentare la proposta di ingaggio da parte del Chelsea, che mi sembra la squadra più vicina al difensore. Il Napoli rilanciando ancora la sua offerta ha fatto quello che poteva, ma se il giocatore ha deciso di andare via bisogna solo augurargli buona fortuna.

Tanti parametri zero senza squadra? Il caso Dybala mi sembra emblematico di questo momento, ma da mie informazioni l’argentino sta solo aspettando l’Inter che deve sbarazzarsi di qualche attaccante. Le difficoltà del Napoli sono quelle di tutti i club, il mercato può sbloccarsi solo se ci saranno delle uscite.

Mertens? Fossi in lui avrei già capito da tempo che il Napoli non pensa più a lui. Mertens fa bene a guardarsi intorno, anche se alla sua età e alle cifre che guadagnava a Napoli farà fatica a trovare qualcosa. Il Napoli si sta dando delle regole per blindare il suo futuro finanziario e tecnico e deve andare su quella strada. Se riesce a cedere anche Koulibaly, il Napoli quei soldi li può rinvestire e non credo che non ci siano difensori bravi e con molti anni in meno da portare nel nostro campionato”.