Marolda: "Nello spogliatoio hanno deciso in 5, quelli in scadenza o che volevano andare via in estate"

Nel corso di Canale 21 è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda: "E' una situazione incredibile per un club ancora in corsa in Champions con gli ottavi, deve qualificarsi in campionato e c'è la Coppa Italia. E' sfumato la Scudetto, ma la stagione è lunga. Comunicazione ritiro? Non c'è scritto da nessuna parte che debba essere la società, può fare anche un foglio in bacheca e poi il tecnico lo va a comunicare. ll Napoli può arrivare anche al 25% dello stipendio trattenuto con l'arbitrato. Posso dire che già ieri nello spogliatoio c'erano distanze prese da alcuni rispetto a quelli che hanno deciso per tutti, guarda caso sono tutti giocatori in scadenza o che volevano andare via già in estate, sono 3 29enni, un 32enne ed un 33enne".